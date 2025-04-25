اعتقال عربي محكوم بالسجن لقرنين!

وقالت للأمن الوطني في بيان إن أجهزتها بمنطقة "الحمامات" من محافظة نابل شمال شرقي البلاد تمكنت من القبض على شخص مطلوب للعدالة صدرت بحقه أحكام تقضي بسجنه لمدة 210 سنوات.وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه بمراجعة بتونس أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.وتظهر البيانات الرسمية أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد يتجاوز 12 ألف قضية، فيما يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 شخصاً، دون اعتبار من هم محل ملاحقة بأحكام قضائية.