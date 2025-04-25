مصرع أم وابنتها نتيجة لمسهم ماء في قرية.. سر في سر الحياة

تسللت الكهرباء بشكل غير متوقع إلى قناة ري مائية قرب منزلهما، وكانت الطفلة أوزليم تغسل يديها في القناة بمنطقة توبراكالي عندما أصابها ماس كهربائي، ما أدى إلى سقوطها في المياه، وهرع عدد من الأهالي لإنقاذها، بينهم والدتها جنة، التي تعرضت لنفس المصير بعد أن لامست الماء.وتمكن الموجودة في الموقع من إخراج الأم وابنتها من المياه وسط أجواء من الهلع والحذر. ورغم نقل الضحيتين إلى المستشفى، إلا أن جهود إنقاذهما باءت بالفشل، حيث فارقتا الحياة.وفتحت السلطات التركية تحقيقًا موسعًا في الحادثة واحتجزت تسعة أشخاص يُشتبه في مسؤوليتهم عن الواقعة.وكشفت التحقيقات الأولية أن كابلات كهربائية أرضية تضررت أثناء أعمال حفر نفذتها شركة للغاز الطبيعي بالقرب من موقع الحادث، ما تسبب في تسرب التيار الكهربائي إلى القناة المائية.ووثّقت كاميرا مراقبة لحظات وقوع الحادثة، ما أثار صدمة واسعة بين الأهالي. جرت مراسم تشييع الأم وابنتها وسط أجواء حزينة، ودفنتا جنبًا إلى جنب، بينما عم الحزن المنطقة بأكملها.