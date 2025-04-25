استمرار الاضطراب في أسهم "وول ستريت"

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه.وفي حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 10 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين ارتفع مؤشر " " المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق "وكالة أسوشييتد برس".وتأثرت السوق سلباً بأداء شركة "إنتل" التي حذّرت من "تزايد حالة عدم اليقين على مستوى الصناعة"، وقدّمت توقعات للإيرادات والأرباح المقبلة جاءت دون مستوى توقعات المحللين، ما أدّى إلى تراجع سهمها بنسبة 7.6 في المائة، رغم تفوّق نتائج الربع الأول على التقديرات.كما هبط سهم "إيستمان كيميكال" بنسبة 4.3 في المائة، بعد إصدارها توقعات أرباح فصلية جاءت مخيبة لآمال المحللين. وأشار الرئيس التنفيذي، مارك كوستا، إلى أن "الضبابية الاقتصادية الكلية التي سادت خلال السنوات الأخيرة قد تفاقمت"، مؤكداً أن الطلب المستقبلي على منتجات الشركة بات غير واضح في ظلّ "حجم الرسوم ونطاقها".وتنضم هذه التصريحات إلى قائمة الشركات التي تشير إلى أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي ترمب تُصعّب من وضع تصورات مالية دقيقة للعام المقبل.وكانت الأسواق قد سجّلت مكاسب في وقت سابق من الأسبوع مدفوعة بتلميحات حول احتمال تليين نهج تجاه الرسوم الجمركية، إلى جانب انتقادات ترمب المتكررة لـ" " التي هزّت الأسواق في السابق. ويأمل المستثمرون في أن يتراجع ترمب عن بعض الرسوم الصارمة لتجنّب الركود الاقتصادي الذي يراه كثيرون وشيكاً.إلا أن نهج ترمب المتقلّب في فرض الرسوم قد يدفع الأسر والشركات إلى تجميد خطط الإنفاق والاستثمار طويل الأجل، نتيجة للتغيرات السريعة والمفاجئة في السياسات، التي قد تتبدل في ظرف ساعات.على سبيل المثال، أعلنت شركة "سكيتشرز يو إس إيه" سحب توقعاتها المالية للعام الحالي، بسبب "الضبابية الاقتصادية العالمية الناجمة عن السياسات التجارية"، رغم إعلانها تحقيق إيرادات فصلية قياسية بلغت 2.41 مليار دولار. وانخفض سهم الشركة بنسبة 3.4 في المائة.في المقابل، ساعد سهم "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، في الحد من خسائر " "، بعدما ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، عقب إعلانها ارتفاع أرباحها بنسبة 50 في المائة خلال الربع الأول. وتُعد "ألفابت" من أكبر الشركات المدرجة، ما يمنح تحركات سهمها تأثيراً كبيراً في مؤشرات السوق، خصوصاً "ستاندرد آند بورز 500".وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، بعد أداء متباين في ؛ حيث قفز مؤشر " " في بنسبة 1.9 في المائة، في حين تراجعت أسهم شنغهاي بنسبة 0.1 في المائة.وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الأميركية قبيل صدور تقرير حول معنويات المستهلكين. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.28 في المائة، مقارنة بـ4.32 في المائة يوم الخميس.وقد شهد العائد تراجعاً ملحوظاً بعدما لامس مستوى 4.50 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، في ظلّ مخاوف من أن الأسواق العالمية بدأت تفقد ثقتها بمكانة السندات الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً.أما الدولار الأميركي فقد واصل صعوده مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، بعدما أثار تراجعه المفاجئ في وقت سابق من الشهر الحالي قلق المستثمرين.