ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 28 قتيلا و1139 مصابا

وشهد ميناء "شهيد رجائي" بمدينة عباس الساحلية جنوبي يوم أمس انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.يشار الى ان " الإيرانية" ألقت باللوم في الحادثة على "التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل حاويات في ميناء "شهيد رجائي"، حسب ما ذكره المتحدث باسم المنظمة حسين زفري عندما صرح لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "سبب الانفجار كان المواد الكيميائية داخل الحاويات".وأضاف: "سبق أن وجه لإدارة الأزمات تحذيرات لهذا خلال زياراته وأشار إلى احتمال وقوع خطر".بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه رغم أن المواد الكيميائية تسببت على الأرجح في الانفجار، إلا أنه لا يمكن حتى الآن تحديد السبب الدقيق.وسارعت فرق الإنقاذ والإسعاف الإيرانية إلى المكان لتحصي المئات من الجرحى وأعداد من القتلى مع الساعات الأولى القليلة التي أعقبت الحادثة.كما وجّه النائب الأول للرئيس الإيراني بإجراء تحقيق شامل في الانفجار.وكشف مدير عام بمحافظة هرمزكان الإيرانية مهرداد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء "شهيد رجائي"، مضيفا: "تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين".