انفجارات واندلاع النيران مجددا في ميناء رجائي جنوبي إيران

وتكافح السلطات الإيرانية وفرق الطوارئ والإطفاء منذ يوم أمس حرائق واسعة نشبت في أعقاب الانفجار الذي شهده بمدينة عباس الساحلية جنوبي البلاد.وفي أحد رسمية لأعداد الضحايا والقتلى بلغ عدد القتلى 28 شخصا في حين جرح حوالي 1139 شخصا.وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية مهاجراني أن الجهود مستمرة لاحتواء حريق الميناء بشكل كامل، وقالت إن الاوضاع تحت السيطرة؛ حيث تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتستمر الجهود لاحتواء الـ 20% المتبقية.وفي مدونة على منصة "إكس" اليوم الاحد، كتبت مهاجراني، بشان آخر مستجدات الأوضاع والجهود الجارية لاحتواء حريق الميناء بشكل كامل: "تحدثت مع وزير الطرق، ورئيس ، ونائب . الوضع تحت السيطرة؛ حيث تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتستمر الجهود لاحتواء الـ 20% المتبقية".وأضافت: تم إحالة 1139 شخصا إلى المراكز الطبية، وتم إرسال بعضهم إلى ولارستان جوا. تقدم جميع الإدارات الإغاثة بكل قوتها.