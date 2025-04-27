ألمانيا تقدم عرضاً "ذهبياً" لدفع اللاجئين السوريين على العودة لبلدهم

وأكد الألماني الخاص إلى عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن للهجرة واللاجئين بدأ منذ 13 كانون الثاني شنيكوأضاف: "يمكن للسوريين الحصول على تذاكر طيران ومساعدات مالية لتأسيس مشاريعهم الخاصة".وأرفق منشوره رابطًا لموقع برنامج العودة بمساعدة (GARP).ويهدف برنامج الهجرة وإعادة الاندماج (REAG/GARP) إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم، أو الانتقال إلى دولة ثالثة. ويشمل ذلك تغطية تكاليف تذاكر السفر، بالإضافة إلى مساعدات إضافية لإعادة التوطين من خلال برنامج "StarthilfePlus".ويوفر البرنامج أيضًا الدعم في ترتيبات السفر، ويساعد العائدين على تأسيس أنفسهم من جديد في بلدانهم الأصلية أو في وجهاتهم الجديدة.