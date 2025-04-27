الصحة اللبنانية: مسيرة إسرائيلية اغتالت مواطناً جنوب لبنان

وذكرت الوزارة في بيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية اغتالت مواطناً .من جانبها، نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن "المواطن تم استهدافه بالمسيرة خلال عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها بين حلتا ووادي خنسا جنوب البلاد".وأشارت التقارير إلى "رصد تحليق لطائرات الاستطلاع والمسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق اجواء قرى بلدات في البقاع الاوسط شرق .ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لحظة هجوم مسيرة على شخص زعم أنه "عنصر" من .