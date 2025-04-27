تركيا: "البككه" سيخرج من الحسابات بسوريا كما خرج داعش

وأشار فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره ، الأحد، في العاصمة ، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير التركي لقطر، إلى أن " لا تقبل بأي تدخل يستهدف وحدة الأراضي السورية أو يمس سيادتها".وأضاف أن بلاده "لا تقبل أيضا بوجود جهة تحمل السلاح خارج سلطة في سوريا".وتابع أن " ترغب في رؤية دستور وحكومة في سوريا تضمن إعطاء فرص متساوية لجميع المكونات في البلاد" قائلاً إن "دمشق أقدمت على خطوات إيجابية في هذا السياق".وتطرق فيدان إلى "الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا"، مشيرا إلى "مناقشة بلاده سبل التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والعقوبات المفروضة على سوريا مع قطر والدول الأخرى في المنطقة".وشدد على أن "إرساء الاستقرار والأمن في سوريا ضرورة ملحة للسلام الإقليمي"، مبيناً أن "أنقرة تنتظر دخول الاتفاق المبرم بين و(اي بي جي قوات سوريا الديمقراطية) والإدارة السورية في الأشهر الماضية حيز التنفيذ".