صور من مزاد.. "سيف نابليون" معروض بمليون يورو

تُقدّر قيمة هذه القطعة التي تطرحها دار مزادات "جيكيلو"، بسعر يراوح بين 700 ألف ومليون يورو.وأوضحت دار "أوتيل دروو"، حيث سيُقام المزاد، في بيانٍ أن "بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا بين عامي 1802 و1803 من بوتيه، مدير مصنع الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره".وأشار المصدر إلى أن الأول، بعد توليه منصب الإمبراطور، "احتفظ به حتى نهاية عهده قبل أن يُهديه إلى دو غروشي"، أحد أتباعه المخلصين والذي رقّاه لاحقاً إلى منصب آخر للإمبراطورية.وأضافت الدار "حُفظت هذه النسخة منذ عام 1815 من جانب أحفاد المارشال، وستُعرض في مزاد علني لأول مرة".تُعرض نسخة ثانية مطابقة للسيف الأول جرى صنعها أيضاً بتكليف من نابليون، في إرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.وتشهد المزادات المرتبطة بنابليون ازدهاراً في السنوات الأخيرة، بعد أكثر من قرنين من وفاة "إمبراطور الفرنسيين" في المنفى عام 1821 عن 51 عاماً بعدما على أوروبا.وتم بِيعَ مسدسين كانا ملكاً له حتى تنازله الأول عن العرش عام 1814، وصُنفا ضمن "الكنوز الوطنية"، في مزاد علني مقابل 1,69 مليون يورو (بالإضافة إلى الرسوم) في تموز/يوليو 2024.في مارس/آذار الماضي، بيع مجلد للقانون المدني كان يملكه نابليون الذي أصرّ على اعتماد لهذه المجموعة من القوانين التي تُوحّد قواعد الحياة في مطلع التاسع عشر، في مقابل 395 ألف يورو.