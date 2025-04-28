الفاتيكان يحدد موعد انتخاب خليفة البابا فرنسيس

وذكر في بيان: انه "تم تحديد السابع من أيار المقبل موعدًا لانطلاق الكونكلاف لانتخاب للبابا ".وتوفي عن 88 عاماً بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً