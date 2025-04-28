السعودية تفرض عقوبات صارمة على مخالفي شروط الحج

وقررت الوزارة فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء دون تصريح.وأوضحت الداخلية أنها "سوف تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال لمن يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح".وتشمل الغرامة "من يدخلون إلى مدينة المكرمة والمشاعر أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي ، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين أُصدرت تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".وتعاقب الداخلية السعودية "كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو من يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة".وتضمنت قراراتها "إيقاع العقوبات لكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم".وأقرت الداخلية السعودية "ترحيل المتسللين للحج من والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فيما سوف تصادر المحكمة المختصة الحكم وسيلة التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه".وأكدت أن "من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، يحق له التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام ، والطعن في قرار اللجنة أمام خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة".