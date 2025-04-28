Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سقوط طائرة أمريكية في البحر الأحمر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن "هجوم مرتقب" واسع على غزة

دوليات

2025-04-28 | 13:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن &quot;هجوم مرتقب&quot; واسع على غزة
المصدر:
روسيا اليوم
373 شوهد

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يستعد لتعبئة كبيرة في قوات الاحتياط استعدادا لهجوم واسع على قطاع غزة.

وكشف المصدر الأمني أن "إسرائيل تتجه نحو توسيع نطاق عمليتها العسكرية في قطاع غزة".

وبحسب المصدر، فقد "طالب كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بتقديم خطط فورية إلى الحكومة للموافقة على توسيع العمليات العسكرية، إلا أن تنفيذ القرار تأخر بسبب رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات، على خلفية وجود احتمال لإبرام صفقة أسرى قريبة".

وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لخطوات تصعيدية تشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، تحسبا لأي تطورات ميدانية أو فشل في مسار التفاوض".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة صفقة تبادل الأسرى تعثرا وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

غزة

هجوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-28
Play
العراق في دقيقة 28-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-28
Live Talk
Play
Live Talk
التجاوز على حرمة الميت بأعمال السحر والشعوذة - الحلقة ١٧ | 2025
10:30 | 2025-04-28
Play
التجاوز على حرمة الميت بأعمال السحر والشعوذة - الحلقة ١٧ | 2025
10:30 | 2025-04-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
Play
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-28
Play
العراق في دقيقة 28-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-28
Live Talk
Play
Live Talk
التجاوز على حرمة الميت بأعمال السحر والشعوذة - الحلقة ١٧ | 2025
10:30 | 2025-04-28
Play
التجاوز على حرمة الميت بأعمال السحر والشعوذة - الحلقة ١٧ | 2025
10:30 | 2025-04-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
Play
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
سقوط طائرة أمريكية في البحر الأحمر
14:45 | 2025-04-28
نعيم قاسم: إسرائيل تريد السيطرة على لبنان
14:08 | 2025-04-28
رئيس الشاباك يعلن استقالته من منصبه
14:05 | 2025-04-28
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن
13:12 | 2025-04-28
صور من الفضاء تظهر حجم الدمار بالميناء الإيراني
12:55 | 2025-04-28
وزير الداخلية الإيراني يكشف سبب انفجار ميناء رجائي
12:49 | 2025-04-28

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.