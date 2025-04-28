الكشف عن "هجوم مرتقب" واسع على غزة

وكشف المصدر الأمني أن " تتجه نحو توسيع نطاق عمليتها العسكرية في قطاع ".وبحسب المصدر، فقد "طالب كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بتقديم خطط فورية إلى الحكومة للموافقة على توسيع العمليات العسكرية، إلا أن تنفيذ القرار تأخر بسبب رغبة ووزير الدفاع في إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات، على خلفية وجود احتمال لإبرام صفقة أسرى قريبة".وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لخطوات تصعيدية تشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، تحسبا لأي تطورات ميدانية أو فشل في مسار التفاوض".يأتي هذا في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة صفقة تبادل الأسرى تعثرا وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف.