نعيم قاسم: إسرائيل تريد السيطرة على لبنان

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني ، الاثنين، أن "إسرائيل" تريد السيطرة على ، مطالبا بالتحرك.

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وقال قاسم في كلمة له، "يجب وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من والإفراج عن الأسرى".

وأضاف أن "أهداف واضحة فهي تريد السيطرة على لبنان وإضعافه وإقامة مستوطنات فيه"، مشددا "الاعتداء على الضاحية الجنوبية سياسي لتغيير القواعد والضغط على لبنان وتم بإذن أميركي".

ولفت قاسم الى أن "إسرائيل خرقت الاتفاق واعتدت على لبنان أكثر من 3 آلاف مرة وأميركا توفر لها الذرائع"، مطالبا بـ"التحرك واستدعاء سفراء الدول الكبرى ورفع شكاوى إلى "، مضيفا "الحزب التزم باتفاق وقف إطلاق النار ومكّن الدولة من نشر الجيش جنوب ".