إصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في السويد

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "العثور على عدة أشخاص في مصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة".وأضافت أنها "تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة".ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المصابين أو مدى خطورة الإصابات، فيما أكدت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وأن عدة إجراءات جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث.