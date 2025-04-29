غارات أمريكية جديدة تستهدف اليمن

استهدفت غارات أمريكية، مساء الثلاثاء، صعدة وصنعاء في .



وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "4 غارات أمريكية تستهدف مديرية سحار في صعدة".

وأضافت "غارات أمريكية على ".

بدورها، قالت ، إن "هجمات الحوثيين تعرقل طرق التجارة وتكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات ويجب أن تتوقف".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.