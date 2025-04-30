دمشق تعلن العثور على نفق يربط العراق بسوريا

وبحسب معلومات أوردها " "، فإن النفق يربط مقراً سابقاً لما وصفها "الجماعات الإيرانية" ببلدة الهري في ريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية.ونقل التلفزيون، عن أهالي المنطقة قولهم إن المقر الذي يحوي النفق كان يعد من المقار المهمة، مشيرين إلى أن سيارات مجهولة الحمولة، وسط إجراءات أمنية مشددة، كانت تصل إلى المقر بشكل شبه يومي.