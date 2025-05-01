حالة طوارئ في "إسرائيل" بسبب حرائق جبال القدس

وأمر "الإسرائيلي" قيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.وكان "الإسرائيلي" نتانياهو حذّر من أنّ حرائق الغابات المستعرة قرب قد تصل إلى المدينة.ولاحقا، أعلن نتانياهو أنّ 3 طائرات لإطفاء الحرائق ستصل قريبا إلى " " من وكرواتيا.من جهته، أعلن "الإسرائيلي" أنّ طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من إسبانيا وثالثة وصلت من ، بالإضافة إلى دعم من .كذلك أمر رئيس "الإسرائيلي" إيال زامير الجيش بدعم الشرطة وخدمة الإطفاء في إخماد الحرائق إذا لزم الأمر. وتم نشر بعض قوات الجيش بالفعل.وكانت حرائق غابات شديدة اندلعت في محيط القدس، الأربعاء، حيث تم نشر العديد من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على النيران. وتم إغلاق الرئيسي بين تل أبيب والقدس في منطقة الحرائق.وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يهربون من سياراتهم على الطريق بسبب الدخان الكثيف، تاركين سياراتهم وراءهم. وتقوم الإسرائيلية حاليا بمكافحة 5 بؤر للحرائق في المنطقة المحيطة بالقدس.وذكرت الشرطة "الإسرائيلية "أن الحرائق اندلعت أيضا في جنوب "إسرائيل". وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خدمة الإطفاء تعمل أيضا في شمال إسرائيل بعد اندلاع حرائق غابات.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الحرائق في شمال وجنوب "إسرائيل".