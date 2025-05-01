إيران.. تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع امريكا

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في تأجلت"، مبينة ان " التأجيل جاء على خلفية المواقف المتضاربة التي تتخذها تجاه المحادثات".الى ذلك أوضح وزير الخارجية عُمان، البوسعيدي ان "تأجيل الاجتماع الأميركي الإيراني المقرر السبت المقبل جاء لأسباب لوجستية".وكان ، أكد في وقت سابق، أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع كانت أكثر جدية من ذي قبل وتدرجت في الدخول إلى تفاصيل أكثر تقنية.وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن "مفاوضات الجولة الثالثة مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من ذي قبل، وتدرجنا في الدخول إلى تفاصيل أكثر تقنية".وأضاف، أنه "تم تبادل وجهات النظر كتابيًا مع الجانب الأمريكي عدة مرات، وقدم الطرفان أسئلتهما كتابيًا وحصلا على إجابات".وأشار إلى، أنه "من المقرر إجراء المزيد من الدراسات في العواصم قبل الجولة المقبلة من المفاوضات"، مؤكدًا، أن "الجولة الثالثة من المحادثات كانت أكثر جدية، ودخلنا في التفاصيل الفنية".