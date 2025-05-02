تحذيرات أمريكية من التداعيات الاقتصادية لتعريفات ترامب الجمركية

واكدت يلين التي سبق وان شغلت ايضا رئيسة في تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن "التعريفات تُعيق الشركات التي تعتمد على إمدادات المعادن الحيوية القادمة من ".واضافت أن "الرسوم الواسعة التي فرضها على الشركاء التجاريين قد تُعرّض لخطر الركود الاقتصادي".واوضحت أن "هذه الاستراتيجية في فرض التعريفات سيكون لها عواقب سلبية هائلة على الولايات المتحدة، وعلى المستهلكين، وعلى تنافسية الشركات التي تعتمد على مدخلات مستوردة".واشارت إلى أن "نحو 40% من السلع المستوردة في البلاد تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي".