إصابة 8 أشخاص بينهم حالات خطرة بحادث دهس في شتوتغارت

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان على منصة "إكس": "حتى الآن، هناك أشخاص تعرضوا لحادث الدهس الذي وقع قرب محطة Olgaeck، ثلاثة منهم في حالة خطرة. وشخص واحد يحتاج إلى العناية المركزة"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خطر على السكان، وتم القبض على سائق السيارة.كما أفادت الشرطة بأنه "بناء على التحقيق الجاري والمعلومات المتوفرة حاليا، يفترض زملاؤنا المشاركون في العمل على الحادث في محطة Olgaeck أن ما جرى كان حادث سير مأساويا. ولا توجد حاليا أي مؤشرات تنم على هجوم إرهابي أو جريمة متعمدة".وذكرت صحيفة " " الألمانية في وقت سابق أن سيارة مرسيدس من طراز G-class صدمت مجموعة من الأشخاص عند معبر للمشاة بالقرب من المحطة.