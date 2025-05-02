بمشاركة عراقية.. اجتماع البرلمانات العربية يبحث عن موقف مؤثر حول القضية الفلسطينية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، ان الأخير "شارك اليوم الجمعة، في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية الممهد لانطلاق اعمال المؤتمر الثامن والثلاثون للإتحاد البرلماني العربي في الجمهورية الديمقراطية الشعبية".وبحث الاجتماع التشاوري، وفق البيان، "المرحلة الدقيقة والمفصلية التي تمر بها المنطقة العربية والعالم، وتكثيف الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتعامل مع المستجدات الدولية بما يخدم شعوب المنطقة"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية اخذت حيزا كبيرا من نقاشات اللقاء التشاوري باعتبارها القضية المركزية الاولى للعالم العربي حيث تواجه اليوم اخطر مراحلها في ظل استمرار العدوان، والابادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من تضحيات جسيمة لابناء الشعب العربي في فلسطين".وناقش رؤساء المجالس والبرلمانات "تعديل بعض فقرات وبنود ومناقشة استضافة مقر الامانة العامة للاتحاد".وأشار البيان، إلى أنه "يهدف الاجتماع الى بلورة موقف عربي موحد اكثر فاعلية وتأثير على الساحة الدولية والقضايا الطارئة".