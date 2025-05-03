رئيس وزراء اليمن يعلن استقالته

وفي بيان، قال إنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".وأضاف: "انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس الرئاسي ، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء".