زلزال قوي يضرب دولة آسيوية

وأوضح أن وقع على بعد 155 كيلومترا مدينة جورونتالو الكبرى وبعمق 109 كيلومترات.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.وفي الشهر الماضي وقع بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس). ووقع الزلزال على عمق 117 كيلومترا على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية وجنوب .