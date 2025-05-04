نتنياهو: اسرائيل هي من أسقطت نظام بشار الأسد

وأضاف في تصريحاتٍ له، أن " مستمرة في العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر في إطار خطة طويلة المدى".وفيما يتعلق بالحوثيين في ، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل تحركاتها ضدهم، وأن العمليات ضدهم لن تنتهي بضربة واحدة، بل هي جزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى الحسم في المنطقة، وفق قوله.