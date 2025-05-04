اختطاف والد شخص حقق ثروة من العملات المشفرة في فرنسا

وتعد هذه أحدث الجرائم في لابتزاز الأشخاص المشاركين في إدارة الأصول الرقمية.وقال مكتب الادعاء الفرنسي، اليوم، إنه تم اختطاف الرجل صباح الخميس الماضي في .وأضاف في بيان دون الإفصاح عن أسماء الضحايا أو أي أمور تتعلق بهويتهم: "الضحية كان والد شخص حقق ثروة من العملات المشفرة، وصاحَبَت الواقعة مطالبة بالحصول على فدية".وحدد محققو الشرطة موقع الرهينة في منزل بمنطقة إيسون بجنوب باريس؛ حيث تم إنقاذه مساء أمس، حسبما قال مكتب الادعاء.وأضاف المكتب أنه يتلقى العلاج بعد إصابته بإصابات، دون تقديم تفاصيل.واحتجزت الشرطة 5 أشخاص، 4 منهم كانوا داخل المنزل الذي تم احتجاز الرهينة فيه أو بقربه، في حين تم العثور على الشخص الخامس في المركبة التي يُعتقد أنه تم استخدامها في عملية الاختطاف.