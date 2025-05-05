الثاني من نوعه خلال ساعات.. مسلحون يهاجمون "ملهى" في دمشق

وأطلق المسلحون، الرصاص من أسلحة رشاشة، ما أسفر عن مقتل راقصة وإصابة عدد من الأشخاص.وغادر المسلحون المكان فور تنفيذهم الهجوم، دون أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عنه، وشهد موقع الحادث وصول قوات الأمن وسط استنفار أمني مشدد، بحسب ما أفاد به لحقوق الإنسان.وبحسب المرصد أيضاً، اعتقلت القوى الأمنية جميع العناصر المتورطين في مداهمة مطعم وملهى آخر في وسط دمشق، التي سبقت الهجوم، وذلك بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق اعتداءات عنيفةً تعرّض لها مدنيون، بينهم نساء، على يد مجموعات مسلحة تابعة لـ "جهات رديفة لوزارتَي الدفاع والداخلية".وبذلك يكون عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية في محافظات متفرقة، منذ مطلع العام 2025، قد بلغ 611 شخصاً، بينهم 584 رجلاً، و20 سيدةً، و7 أطفال، بحسب ما ذكر المرصد.