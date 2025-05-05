ترامب: ألف دولار لكل مهاجر يعود إلى بلاده

ووفقا لوسائل إعلامية فأن "ذلك جاء ضمن إطار خطة تستهدف تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل ".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في ، أن "هذه الخطوة كانت جزءًا من مبادرة تجريبية تهدف إلى تسريع وتيرة الترحيل الطوعي وتخفيف الضغط على مراكز احتجاز المهاجرين، التي واجهت انتقادات واسعة بسبب أوضاعها المزدحمة وظروفها القاسية".