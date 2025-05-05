إسرائيل تطلق اسم "عملية مدينة الموانئ" على الهجوم في اليمن

وذكرت وسائل إعلامية ان "الجيش اطلق اسم عملية مدينة الموانئ على الهجوم في ".ونقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي قوله ان "هذه الضربة القوية جدا ليست الأخيرة"، موضحا ان "وقت اللعب لم ينتهي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية تشن هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على .