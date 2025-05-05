واشنطن: يجب محاسبة قياديين يتولون مناصب بحكومة الشرع

وأوضحت ‌‏ بسوريا في بيان: "نتوقع محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف الأخيرة، ولا سيما من يتولون مناصب قيادية أو يتمتعون بصفة بارزة".وأضافت أن "محاسبة الجميع سيبعث برسالة واضحة إلى جميع السوريين بأن لا أحد فوق القانون في الجديدة".وأعربت خلال الأيام الماضية عن "استنكارها أعمال العنف والخطاب التحريضي التي استهدفت مؤخرا أبناء الطائفة الدرزية في سوريا"، مشددة على أن "هذا أمر غير مقبول".وشهدت مناطق ذات كثافة درزية مثل جرمانا وصحنايا جنوب دمشق ومحافظة السويداء، خلال الفترة الماضية، اشتباكات متقطعة، على خلفية تحريض وخطاب كراهية متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.هذا ووجه محافظ السويداء مصطفى البكور رسالة لأهالي المدينة، يوم الاثنين، دعاهم فيها إلى عدم إفساح المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشك بين أبناء الشعب السوري والعمل يدا بيد لبناء سوريا الجديدة.