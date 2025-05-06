بوتين: امارس الرياضة لمدة ساعة ونصف الساعة يوميا

وعرض في الفيلم الوثائقي الشقة التي يسكنها في الكرملين والصالة التي يمارس فيها الرياضة.وقال في تصريح صحافي: "الجزء الأهم في الشقة هو صالة الألعاب الرياضية".الصحفي - هل تأتي إلى هنا في الصباح؟بوتين - نعم.الصحفي - ما المدة التي تمارسون فيها الرياضة يوميا الآن، ساعة كذلك؟بوتين - ساعة ونصف الساعة.الصحفي - وإلى المسبح كل يوم؟بوتين - أحاول. أو أذهب إلى الجليد لممارسة بعض تمارين الجهد.