ترامب يعلق على صورته بزي البابا

وحسب موقع "سي إن إن"، قال ، للصحفيين في المكتب البيضاوي: "اخترع أحدهم صورة لي أرتدي فيها زي البابا، ونشروها على الإنترنت، لست أنا من فعل ذلك.. لا أعرف من أين جاءت.. ربما كان ، لكنني لا أعرف شيئًا عنه، رأيتها الليلة الماضية"، وأضاف: "في الواقع، وجدت زوجتي أنها ، قالت: هذا جميلًا؟".وكان ترامب الذي قال قبل أيام في رد على سؤال أحد المراسلين إنه "يرغب في أن يصبح "، نشر تلك الصورة وهو يرتدي رداءً أبيض وغطاء رأس بابوياً، رافعاً إصبعه، على "تروث سوشيال"، ثم أعاد نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).وعندما سُئل عن سبب نشرها على الحساب الرسمي للبيت الأبيض مع أنها ليست حقيقية، أجاب ترامب: "أرجوكم، لا تضيعوا الفرصة".وأضاف: "فعلها أحدهم على سبيل المزاح".