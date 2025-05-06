إحباط مخطط لتهريب شحنة "بيجر" مفخخة الى لبنان

وجاء في التقرير الذي نشرته منصة ODATV التركية أنه “من خلال عملية أمنية دقيقة، تمكّنت المخابرات التركية (MIT) من إحباط محاولة تهريب شحنة متفجرات عالية الخطورة الى ، حيث تبيّن أن الشحنة تحتوي على أجهزة إلكترونية معدّلة تُستخدم لتفعيل متفجرات عن بُعد.وأشار التقرير إلى أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغ استخباراتي في 20 أيلول 2024، (اي بعد ايام قليلة على هجمات البيجر) بشأن شحنة مشبوهة ستُنقل من إسطنبول إلى ، الشحنة كانت قد وصلت من بتاريخ 16 أيلول عبر شركة “SMT Global Logistics Limited” التايوانية، وصرّح عنها بأنها تتضمن “فرامات طعام”، فيما كان مخططًا نقلها إلى لبنان في 27 أيلول.وخلال تفتيش دقيق، اكتشفت أن الشحنة مكونة من 61 صندوقًا بوزن إجمالي 850 كغ، وتحتوي على 1300 جهاز نداء من طراز apollo 924 R3 GP، و710 أجهزة شحن مكتبية، إلى جانب معدات إلكترونية إضافية مثل خلاطات يدوية وأجهزة تسجيل ومحولات شبكات.وأظهر الفحص الفني أن أجهزة النداء تم تعديلها لتحتوي على مواد شديدة الاشتعال داخل أماكن البطاريات، ويمكن تفعيلها عبر إشارات إلكترونية أو عند حدوث قصر كهربائي، ما يجعلها وسيلة محتملة في عمليات تفجير عن بُعد.وجاء في التقرير أنه “تم ربط الأجهزة المُستخدمة بشركة “Gold Apollo” التايوانية، المرتبطة بشركة مجرية تُدعى “bac consulting KFT”، يُشتبه في أنها تعمل كواجهة لأنشطة استخباراتية.