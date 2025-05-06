"أكبر احتيال في التاريخ".. ناصف ساويرس يتحدث عن أصول عالقة بتريليونات الدولارات

الملياردير المصري ، الذي استثمر جزءًا من ثروته في صناديق استحواذ، يرى أن قطاع الملكية الخاصة قد تجاوز أوج ازدهاره، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة في بيع أصول تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.وقال ساويرس: "أفضل أيام انتهت والتخارجات أصبحت شبه مستحيلة.كما انتقد استخدام صناديق الاستمرارية، حيث يتم نقل الأصول إلى صناديق جديدة بدلًا من بيعها أو إدراجها في البورصة، واصفًا هذا الأسلوب بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاقارتفعت شعبية صناديق الاستمرارية بنسبة 50%، لتصل قيمتها إلى 76 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقرير بنك هوليهان لوكي.واجه القطاع تقلصًا في الأصول المُدارة لأول مرة منذ 2005، حيث انخفضت إلى 4.7 تريليون دولار في 2024، نتيجة لتقلبات السوق والرسوم الأميركية.على الرغم من هذه التحديات، أشرف ساويرس على تفكيك إمبراطوريةOCI NV للكيماويات والأسمدة بنجاح، وحققت المجموعة عائدات بيع بقيمة 11.6 مليار دولار من صفقات مع مشترين تجاريين.ووزعت 6.4 مليار دولار على المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول.وأكد ساويرس أن التوقيت الجيد كان عاملًا حاسمًا في نجاح عمليات البيع، خاصة في ظل تقلبات السوق وتوجه المستثمرين نحو أصول مستدامة.وانتقد ساويرس مديري صناديق الملكية الخاصة قائلًا: قضوا 90% من وقتهم في جمع الأموال، و10% فقط في . هذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم تنفيذ خططهم التشغيلية بشكل فعّالوأشار إلى أن المجموعات الأنجح في هذا القطاع هي تلك التي تطورت لتصبح مؤسسات مالية قوية قادرة على التكيف مع التحديات.