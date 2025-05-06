اتفاق "تاريخي" بين الهند وبريطانيا بعد سنوات من المفاوضات الشاقة

وجاء الاتفاق بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المفاوضات التي تجمدت في عهد الحكومة البريطانية السابقة.وقال رئيس وزراء الهند عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن الاتفاق "طموح ومفيد للطرفين".ووصفت الحكومة البريطانية الاتفاق بأنه "حدث تاريخي".وقالت إن الاتفاق سيخفض واردات الهند من الويسكي ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية وقطع غيار السيارات والطائرات وغيرها من السلع البريطانية.ووفقا للاتفاق سيتم تخفيض الرسوم على الويسكي والجن من 150% إلى 75% قبل أن تنخفض إلى 40% بحلول السنة العاشرة من الاتفاقية.وستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% بموجب نظام الحصص.وأفادت بأنه من المتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة الثنائية بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) سنويا "على المدى الطويل".وأشاد البريطاني آنذاك بالمحادثات الرسمية التي بدأت عام 2022 بشأن اتفاقية التجارة الحرة، باعتبارها هدفا رئيسيا بعد عام 2020.وعقد الجانبان 13 جولة مفاوضات دون تحقيق أي تقدم يذكر قبل تعليق المحادثات، بينما كان البلدان يجريان انتخابات عامة عام 2024، حيث أعيد انتخاب مودي، واستبدلت بريطانيا حكومة المحافظين بأخرى بقيادة بزعامة رئيس الوزراء .