وزير التجارة الأمريكي: كندا طفيلية تعيش على حسابنا

وذكر لوتنيك في حديث لقناة " بيزنس": "لقد كانت كندا بمثابة طفيلي علينا لعقود من الزمن. ولديها هذا النظام الاشتراكي".وأضاف أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء في سيكون مثيرا للاهتمام، مشيرا إلى أنه يشكك بنتائجه.ورجح أن كارني يرغب في عقد صفقة حول التجارة مع خلال زيارته اليوم لواشنطن.وتأتي زيارته على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وكندا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض الرسوم على السلع الكندية.وأطلق ترامب كذلك بعض التصريحات المثيرة للغضب في كندا حيث وصفها بـ "الولاية الأمريكية الـ 51"، وتحدث عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.