"الطعام كمين".. حوار في قطار يكشف خطة إسرائيلية ضد سكان غزة

ووفق الفنانة التشكيلية كان الجندي الإسرائيلي يتحدث إلى زميله عن قطاع .وأضافت كوهين أن الجندي قال: "يا رجل، لقد كان الأمر كلعبة كمبيوتر.. قمنا بإغرائهم ووضعنا لهم حاويات طعام على الشارع وعندما اقتربوا من الطعام أطلقنا النار عليهم جميعا.. بعضهم تطاير في الهواء".وتابعت قائلة: "كان هناك المزيد، لكنني وضعت سماعات الرأس لأنني لم أستطع تحمل سماع المزيد".ونشرت كوهين صورة للجنديين وغطت ملامحهما.