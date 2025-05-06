ارتفاع العجز التجاري لأمريكا إلى مستوى قياسي

وتضاعف العجز الذي يقيس الفجوة بين قيمة صادرات من السلع والخدمات وواردتها منها، تقريبا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي حيث كان يبلغ 68.6 مليار دولار.ووفقا للبيانات الاتحادية الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات حوالي 278.5 مليار دولار في مارس بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 419 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن الشهر السابق.وتتدفق الواردات إلى الولايات المتحدة في حين تشتد حدة الحروب التجارية في الخارج.وهدد بفرض سلسلة من الرسوم الباهظة في الأشهر الأخيرة، وسادت حالة من الترقب وعدم اليقين معظم مارس، قبل ما أسماه الرئيس "يوم التحرير" في الثاني من أبريل عندما أعلن عن رسوم جمركية جديدة على جميع شركاء التجاريين تقريبا.وتم بعد ذلك تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على العديد من الدول، باستثناء ، في حين يفرض رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات من كل الدول.