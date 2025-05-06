قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية

أفادت وسائل إعلام دولية، بقصف عنيف بين القوات والباكستانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها، "قصف عنيف بين القوات والباكستانية في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير".

الى ذلك، نقل التلفزيون الباكستاني عن مسؤولين أمنيين قولهم، " أسقطت مقاتلتين هنديتين".

وشهدت منطقة كشمير، مساء الثلاثاء، انفجارات عدة، وأعلن الجيش عن قصف معسكرات في باكستان.

ووقع هجوم شهر نيسان الماضي، في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.

ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.