بريطانيا تحارب السمنة بضريبة على "الميلك شيك"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
02:10 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يرحب بجهود عُمان ويؤكد أهمية تخفيف حدة التصعيد في اليمن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525454-638822230194180687.jpg
بريطانيا تحارب السمنة بضريبة على "الميلك شيك"
دوليات
2025-05-07 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد توسيع نطاق "ضريبة السكر" لتشمل مشروبات محلاة إضافية مثل الميلك شيك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل معدلات السمنة وتشجيع شركات الأغذية على تقليل محتوى السكر في منتجاتها.
ويشمل التعديل المقترح، الذي أكدته
وزارة الخزانة
، خفض الحد الأدنى لمحتوى السكر الخاضع للضريبة من 5 إلى 4 غرامات لكل 100 مل، مما يعني أن المزيد من المشروبات ستدخل تحت مظلة الضريبة المعروفة رسميا باسم الرسوم المفروضة على صناعة المشروبات الغازية.
بين التأييد والمعارضة
هذه الخطوة، التي وصفتها بعض الصحف بـ"ضريبة الميلك شيك"، قوبلت بردود فعل متباينة، حيث يرى المؤيدون أنها خطوة صحية ذكية ومستندة إلى الأدلة، بينما وصفها المعارضون بأنها عبء جديد على المستهلكين، خاصة في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية.
وأكدت الحكومة أن الضريبة لا تُفرض على المستهلكين مباشرة، بل على الشركات المصنعة والمستوردة. وهذا يشجع هذه الشركات على إعادة صياغة منتجاتها لتقليل نسبة السكر وتجنب دفع الرسوم.
وتشير الأرقام الحكومية إلى أن 89% من المشروبات الغازية في السوق البريطاني تم تعديلها بالفعل منذ فرض الضريبة لأول مرة في 2018.
وأسفرت الضريبة عن نتائج إيجابية حتى الآن، من بينها تقليل كميات السكر المستهلكة من المشروبات وخفض معدلات السمنة بين بعض الفئات العمرية.
كما ساهمت الضريبة في جمع 1.9 مليار جنيه إسترليني منذ 2018، وهو مبلغ يمكن استخدامه في برامج
الصحة
العامة.
وتشير دراسة حديثة إلى انخفاض في معدلات السمنة بين الفتيات من سن 10 إلى 11 عاما، فيما يرى خبراء أن أكبر الفوائد الصحية قد تظهر في المناطق الأكثر حرمانا.
ضريبة مختلفة بطبيعتها
وعلى عكس
الضرائب
الأخرى التي غالبا ما تؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود، فإن ضريبة المشروبات السكرية تستهدف الشركات لا الأفراد، وتخلق حافزا قويا لإنتاج خيارات صحية دون تحميل المستهلك كلفة إضافية كبيرة.
ورغم نجاحها النسبي، تبقى الضريبة مجرد أداة واحدة ضمن معركة معقدة ضد السمنة، فالسلوكيات الغذائية تتأثر بعدة عوامل، منها البيئة المحيطة، توفر الأطعمة الصحية، ومستوى النشاط البدني، كما لا تزال هناك تساؤلات حول بدائل السكر المستخدمة في المشروبات المعدلة.
ومع ذلك، يرى خبراء الصحة أن توسيع نطاق الضريبة
يعكس
تحولا في المسؤولية من المستهلك إلى
الصناعات الغذائية
، وهو ما يمثل بداية لتغيير شامل في بيئة الطعام في المملكة المتحدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مارك زوكربيرغ: شخصيات الذكاء الاصطناعي تحارب "وباء الوحدة"
12:54 | 2025-05-02
وداعا "امريكانو".. يتوفر "كنديانو".. المقاهي الكندية تحارب أمريكا بطريقتها الخاصة
03:45 | 2025-03-08
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين تحاربنا اقتصادياً
13:10 | 2025-04-29
النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
02:14 | 2025-03-23
بريطانيا
ضريبة السكر
السمنة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
محليات
36.7%
05:25 | 2025-05-06
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
05:25 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
رياضة
26.72%
12:09 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
12:09 | 2025-05-06
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.71%
03:21 | 2025-05-07
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:21 | 2025-05-07
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
اقتصاد
17.87%
09:51 | 2025-05-06
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
09:51 | 2025-05-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - الحلقة ٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-07
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - الحلقة ٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-07
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-06
العراق في دقيقة
06-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-06
العراق في دقيقة
06-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-06
Live Talk
كيف نصنع جيلًا يرفض التحـ.رش؟ - الحلقة ٢٣ | 2025
10:30 | 2025-05-06
Live Talk
كيف نصنع جيلًا يرفض التحـ.رش؟ - الحلقة ٢٣ | 2025
10:30 | 2025-05-06
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - الحلقة ٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-07
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - الحلقة ٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-07
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-06
العراق في دقيقة
06-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-06
العراق في دقيقة
06-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-06
Live Talk
كيف نصنع جيلًا يرفض التحـ.رش؟ - الحلقة ٢٣ | 2025
10:30 | 2025-05-06
Live Talk
كيف نصنع جيلًا يرفض التحـ.رش؟ - الحلقة ٢٣ | 2025
10:30 | 2025-05-06
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
اخترنا لك
"Arabian Gulf".. غوغل يعتمد اسم الخليج العربي بدل الفارسي
11:40 | 2025-05-07
مراهق من جنسية عربية يهتك عرض كلب في الشارع
11:25 | 2025-05-07
السعودية تعلق على وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين
11:10 | 2025-05-07
بالصورة.. اول نيزك في بلد عربي
10:31 | 2025-05-07
مصرع طفل نتيجة عبثه بسلاح ناري في منزله
09:51 | 2025-05-07
الكشف عن وساطة إماراتية بين سوريا و"إسرائيل"
08:54 | 2025-05-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.