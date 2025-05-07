مطار صنعاء بعد الغارات الإسرائيلية.. ركام وخسائر بنحو 500 مليون دولار (فيديو)

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على ، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين.وقصفت تل أبيب بالإضافة إلى ، محطتي حزيز ورأس قناة لتوليد الكهرباء، وموانئ والصليف ورأس قناة على .هذا وأعلن مدير عام الدولي في اليمن خالد الشايف، أنّ "نحو 500 مليون دولار حجم الخسائر الأولية"، الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار، مؤكدًا "تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر"، بسبب الأضرار.