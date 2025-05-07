الشرع: نخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

وأشار الشرع إلى أن "التدخلات الإسرائيلية عشوائية وقد صرحنا بأن ملتزمة باتفاق فض الاشتباك عام 1974"، مشيرا الى ان "الدستور السوري سيحدد حق من سيحصل على الجنسية من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم".وتابع ان "أحداث الساحل قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق وشكلنا لجنتي تحقيق فيها"، موضحا "اننا مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا".واكد "لا علاقة لنا بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا"، موضحا "اننا نتضامن مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي".