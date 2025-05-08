وقال وزير المالية السوري محمد برنية إن ستقدم لسوريا مبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام، مبينا ان "المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".وأشار الى ان "المنحة حصلت على إعفاء من العقوبات الأميركية"، مضيفا أنها "ستدار من قبل برنامج الإنمائي".ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إن وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام في ، مما يوفر شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الصراعات.وقال مصدر سوري إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع، فيما قال دبلوماسيون إن هذا المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن وتعيد تشكيل قواتها الأمنية، بحسب رويترز.وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتبارا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تدريجيا لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.وقال المصدر السوري إن ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.