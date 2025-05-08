القسام: نخوض اشتباكات ضارية في رفح

وقالت الكتائب في بيان اطلعت عليه ، إن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود وآليات العدو في منطقة التوغل بحي الجنينة، رفح جنوب قطاع ".ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام قتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في كمين بشرق رفح. وقالت، في بيان: "ضمن سلسلة عمليات (أبواب الجحيم).. تمكّن مجاهدو (القسام) من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلبان عسكريان إلى كمين جُهّز مسبقاً بعددٍ من العبوات الناسفة".وأضافت أنه "فور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين، جرى تفجير العبوات، وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح، قرب مفترق المشروع، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء. ولا تزال الاشتباكات مستمرة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال آخر 24 ساعة أودت بحياة 106 فلسطينيين، وارتفاع الإجمالي إلى 52 ألفاً و760 منذ بدء الحرب.