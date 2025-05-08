ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، عن رغبته التوصل إلى اتفاق مع ، فيما اشار الى أن بلاده قد تخفض الرسوم على .

وقال في كلمة له، "أريد التوصل إلى اتفاق مع دون إلى حملة قصف كبيرة".

وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال ترامب "قريبون من التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وسيكون ذلك إنجازا".

وحول الرسوم التي أعلن عنها مؤخرا، قال ترامب "قد نخفض الرسوم الجمركية على ولا يمكنها أن تزيد عن مستواها الحالي".

وأضاف "سيكون من الجيد لكل من الصين والولايات المتحدة أن تخفضا الرسوم الجمركية".