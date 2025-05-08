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ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية
دوليات
2025-05-08 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,313 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، عن رغبته التوصل إلى اتفاق مع
إيران
، فيما اشار الى أن بلاده قد تخفض الرسوم
الجمركية
على
الصين
.
وقال
ترامب
في كلمة له، "أريد التوصل إلى اتفاق مع
إيران
دون
اللجوء
إلى حملة قصف كبيرة".
وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.
وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال ترامب "قريبون من التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وسيكون ذلك إنجازا".
وحول الرسوم
الجمركية
التي أعلن عنها مؤخرا، قال ترامب "قد نخفض الرسوم الجمركية على
الصين
ولا يمكنها أن تزيد عن مستواها الحالي".
وأضاف "سيكون من الجيد لكل من الصين والولايات المتحدة أن تخفضا الرسوم الجمركية".
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