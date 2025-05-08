مسؤولون أمريكيون يكشفون خسائر الحرب على الحوثيين

كشفت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، عن الخسائر الأمريكية في الحرب على حركة في (الحوثيون).

وقالوا بحسب الشبكة، "الحرب على الحوثيين كلفت أكثر من مليار دولار منذ آذار الماضي".

وأضافوا أن "الحرب على الحوثيين كلفتنا آلاف القنابل والصواريخ وإسقاط 7 مسيرات وغرق مقاتلتين"، مؤكدين "واضح أن الإدارة كانت تبحث عن مخرج من هذه الحملة ضد الحوثيين".



وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أول أمس الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية التي تستهدف ، فيما كشف عن "إعلان كبير" قبل زيارته الى الشرق الأوسط.