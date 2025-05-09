الكشف عن كارثة كادت تقع في سماء لندن وتقتل المئات

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع بسبب خطأ من وأسفر عن اندلاع النيران في طائرة تقل 334 راكبا.ووفقا للمقالة، وقع الحادث في 28 حزيران عام 2023، لكن وسائل الإعلام لم تعلم هي بها إلا الآن.وذكرت الصحيفة أن الطائرة وهي من طراز 777، كانت تستعد للإقلاع من مطار غاتويك إلى وعلى متنها 334 راكبا و13 من أفراد الطاقم.وأثناء الإقلاع، قام مساعد الطيار، الذي لديه خبرة أكثر من 6000 ساعة طيران، لسبب غير معروف، بالخلط بين ذراعي التحكم والدفع التلقائي الأيمن والأيسر (نظام يسمح للطيار بالتحكم في إعداد الطاقة لمحركات الطائرة من خلال تحديد خاصية التحليق المرغوبة- (autothrust.وقد أدى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الفرامل واحتراقها عند سرعة 192 ميلا في الساعة (309 كم/ساعة). فألغى الطاقم عملية الإقلاع بشكل طارئ وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بسرعة؛ ولم يصب أحد بأذى.ومع ذلك، تسبب الحادث في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات.ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه الأخطاء نادرة للغاية.وقد عملت أنظمة السلامة في الطائرة بشكل صحيح، مما منع وقوع .ولم يتم الكشف عن كيفية معاقبة الطيار الذي ارتكب الخطأ لاحقا.