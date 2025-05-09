تبرئة عالم سعودي بعد 19 عاماً قضاها بسجن أمريكي

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "محكمة في ولاية كولورادو برأت المواطن السعودي حميدان التركي، الموقوف في السجون الأميركية منذ 19 عاماً، من الحكم السابق الذي صدر بحقه بالسجن 28 سنة، بتهمة الاعتداء على خادمته إندونيسية الجنسية التي كانت تعمل بمنزله في ".وقالت المصادر إن قرار المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، فجر الجمعة بتوقيت ، تضمن إقفال ملف القضية، وتبرئة التركي من الحكم السابق بحقه، وذلك بحضور محامي لدى أميركا، وعدد من بناته.وأوضحت المصادر، أنه حسب ما صدر من الحكم القضائي، تمت إحالة حميدان التركي إلى سجن دارة الهجرة، تمهيداً لاستكمال إجراءات عودته للسعودية، مضيفةً أن أسرته ارتأت "عدم إذاعة الخبر حتى وصوله ، برغبة من المحامين، إلا أن وسائل الإعلام الأميركية سبقت ذلك".وتعود قصة التركي إلى عام 2006 عندما وجهت له تهم بالاعتداء والاحتجاز غير القانوني تجاه عاملته المنزلية، وتصاعدت حدة تداول القضية والجدل حولها بسبب اتهامات بالتحيز ضد بعد "أحداث 2001"، وقد أصرّ على براءته من التهم الموجهة إليه، وصرَّح حميدان بأنه استُهدف بسبب تلك الأحداث، وأنه كان ضحية شعور معادٍ للمسلمين ساد لدى الأميركيين.وحُكِم على عالم اللغويات السعودي حميدان التركي في في آب 2006 بالسجن 28 عاماً، ودخل سجن "لايمن" بولاية كولورادو الأميركية، بعمر 37 عاماً، ليقضي نحو 19 عاماً قبل أن يصدر حكم، الجمعة، يقضي بالإفراج عنه وعودته للسعودية، وقد بلغ 56 عاماً.وحظيت قضية التركي باهتمام واسع ومتابعة إعلامية حثيثة، تضاعفت في كل مرة يتقدَّم فيها وعائلته بالتماس لإعادة النظر في القضية أو الموافقة على الإفراج غير المشروط عنه.وأوقف الحكم بالسجن مسيرة تعليمية لعالم اللغويات السعودي الذي كان حينها طالب دكتوراه ابتعث من جامعة الإمام الإسلامية في ، لتحضير الدراسات العليا في "الصوتيات"، وهو حاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة "دنفر" بولاية كولورادو.وبدأت بوادر القضية عند اعتقال حميدان التركي للمرة الأولى مع زوجته سارة الخنيزان، في شهر تشرين الثاني عام 2004، من منزلهما، بعد مداهمة أمنية وصفت بالقاسية، ووجِّهت له تهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.وبعد مدة قصيرة من الإفراج عنه، اعتُقل التركي مجدداً عام 2006، وواجه تهمة الاعتداء والاحتجاز القسري لعاملة المنزل الإندونيسية، وحُكم عليه بالسجن 28 عاماً.وطوال فترة سجنه، تكررت محاولات عائلة التركي للحصول على حكم بالإفراج أو تعديل الأحكام الصادرة بحقه، لكن قُوبلت في كل مرة بالرفض القضائي.وفجر الجمعة، عاد اسم حميدان التركي إلى صدارة اهتمام السعوديين، بعد أن سجلت القضية انفراجة، تقضي بطيّ الملف وعودته لبلاده.وعقب ثلاثة أيام من المداولات لنقض الحكم الصادر ضده منذ عقدين، تقرر نقله مباشرة من المحكمة إلى دارة الهجرة استعداداً لترحيله إلى بلاده السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.