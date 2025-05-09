تحديد موعد ومكان الجولة الرابعة للمفاوضات بين طهران وواشنطن

وذكرت وكالة " " الإيرانية، أن "الحكومة الإيرانية ستجري جولة رابعة للمفاوضات غير المباشرة مع ، يوم الأحد المقبل".وأوضحت، أن جولة المفاوضات ستجرى في .يذكر أن والولايات المتحدة عقدتا 3 جولات تفاوض غير مباشرة حتى الآن، حول الملف النووي الإيراني.