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خرائط جديدة: المركبة الفضائية السوفيتية المعطلة قد تسقط في بغداد!
دوليات
2025-05-10 | 03:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,818 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
دخلت العاصمة
بغداد
ضمن النطاق الجغرافي المحتمل لسقوط مركبة فضائية سوفيتية معطلة، وذلك استناداً إلى البيانات الأخيرة المتعلقة بمسار المركبة.
وبحسب حديث المتنبئ الجوي
حسين الأسدي
، اليوم السبت، فان
مدير مركز
الفلك الدولي
ذكر قبل قليل بأن توقع موعد سقوط الأقمار الصناعية صعب جدا وفيه هامش خطأ كبير.
وهناك 3 توقعات - حسب الاسدي - لموعد سقوط المسبار الفضائي:
وكالة
الفضاء
الأوروبية:
الساعة 06:36 ± 3.3 ساعة
وزارة الدفاع الأمريكية
:
الساعة 05:45 ± 2 ساعة
برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية:
الساعة 07:17 ± 2 ساعة
وأضاف الاسدي ان جميع هذه المراكز تضع
العراق
والمنطقة الغربية ضمن اماكن المرجحة للسقوط.
ومن المرجح سقوط المركبة المعروفة باسم "كوزموس 482" خلال الساعات المقبلة، لتعود إلى الأرض بعد أكثر من 50 عامًا من إطلاقها الفاشل نحو كوكب الزهرة في عام 1972.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مركبات فضائية خارجة عن السيطرة القلق بشأن احتمالية سقوطها على الأرض، فيما تعمل وكالات الفضاء العالمية على مراقبة مثل هذه الحالات لتقليل المخاطر.
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