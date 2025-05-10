خرائط جديدة: المركبة الفضائية السوفيتية المعطلة قد تسقط في بغداد!

– محليات



دخلت العاصمة ضمن النطاق الجغرافي المحتمل لسقوط مركبة فضائية سوفيتية معطلة، وذلك استناداً إلى البيانات الأخيرة المتعلقة بمسار المركبة.





وهناك 3 توقعات - حسب الاسدي - لموعد سقوط المسبار الفضائي:

وكالة الأوروبية:

الساعة 06:36 ± 3.3 ساعة



:

الساعة 05:45 ± 2 ساعة



برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية:

الساعة 07:17 ± 2 ساعة



وأضاف الاسدي ان جميع هذه المراكز تضع والمنطقة الغربية ضمن اماكن المرجحة للسقوط.





ومن المرجح سقوط المركبة المعروفة باسم "كوزموس 482" خلال الساعات المقبلة، لتعود إلى الأرض بعد أكثر من 50 عامًا من إطلاقها الفاشل نحو كوكب الزهرة في عام 1972.

وبحسب حديث المتنبئ الجوي ، اليوم السبت، فان ذكر قبل قليل بأن ‏توقع موعد سقوط الأقمار الصناعية صعب جدا وفيه هامش خطأ كبير.وكالة الأوروبية:الساعة 06:36 ± 3.3 ساعةالساعة 05:45 ± 2 ساعةبرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية:الساعة 07:17 ± 2 ساعةوأضاف الاسدي ان جميع هذه المراكز تضع والمنطقة الغربية ضمن اماكن المرجحة للسقوط.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مركبات فضائية خارجة عن السيطرة القلق بشأن احتمالية سقوطها على الأرض، فيما تعمل وكالات الفضاء العالمية على مراقبة مثل هذه الحالات لتقليل المخاطر.







