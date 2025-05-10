ترامب يختار إعلامية من أصل عربي لقيادة الادعاء العام في واشنطن

وأعلن عبر منصته «تروث سوشيال» تعيين بيرو، المعروفة بلقب «القاضية جانين»، بعد فشل مرشحه الأول إد في حشد التأييد داخل . وقال ترامب في منشوره: « مؤهلة تماماً لهذا المنصب. إنها في مستوى فريد من نوعه»، مشيداً بخبرتها القضائية والإعلامية في .بيرو (73 عاماً) التي تنحدر من بلدة بصاليم في ، تُعد من أبرز الوجوه المحافظة في « نيوز»، حيث انضمت إلى الشبكة عام 2006 وتُشارك حالياً في تقديم برنامج «ذا فايف» الليلي. ووصفتها الشبكة في بيان بأنها «إضافة رائعة» وأسهمت بنجاح «فوكس نيوز» على مدار 14 عاماً.وبيرو ليست أول إعلامي من «فوكس نيوز» يختاره ترامب لمنصب رفيع، فقد سبقتها أسماء مثل بيت هيغسيث ، وشون دافي وزير النقل. ومنذ أيامها كمدعية عامة في نيويورك، لم تُخفِ بيرو دعمها لترامب، وشاركت في حملاته لانتقاد القضاء الأميركي وخصومه السياسيين.وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه المدعية العامة في نيويورك، ، تحقيقاً جنائياً أطلقته وزارة العدل الأميركية. وكانت جيمس قد لعبت دوراً محورياً في الملاحقات القضائية ضد ترامب خلال السنوات الماضية، ما جعلها على خط مواجهة مباشر معه.