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ترامب يختار إعلامية من أصل عربي لقيادة الادعاء العام في واشنطن
دوليات
2025-05-10 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
968 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اختار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الإعلامية
اللبنانية
الأصل ومذيعة شبكة «فوكس نيوز»
جانين
فارس بيرو لتولي منصب
المدعي العام
الفيدرالي الأعلى في
العاصمة واشنطن
مؤقتاً، في خطوة مفاجئة تزامنت مع فتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بحق المدعية العامة في
نيويورك
ليتيسيا جيمس
، التي كانت من أبرز من لاحقوا
ترامب
قضائياً قبل عودته إلى
البيت الأبيض
.
وأعلن
ترامب
عبر منصته «تروث سوشيال» تعيين بيرو، المعروفة بلقب «القاضية جانين»، بعد فشل مرشحه الأول إد
مارتن
في حشد التأييد داخل
مجلس الشيوخ
. وقال ترامب في منشوره: «
جانين
مؤهلة تماماً لهذا المنصب. إنها في مستوى فريد من نوعه»، مشيداً بخبرتها القضائية والإعلامية في
نيويورك
.
بيرو (73 عاماً) التي تنحدر من بلدة بصاليم في
جبل لبنان
، تُعد من أبرز الوجوه المحافظة في «
فوكس
نيوز»، حيث انضمت إلى الشبكة عام 2006 وتُشارك حالياً في تقديم برنامج «ذا فايف» الليلي. ووصفتها الشبكة في بيان بأنها «إضافة رائعة» وأسهمت بنجاح «فوكس نيوز» على مدار 14 عاماً.
وبيرو ليست أول إعلامي من «فوكس نيوز» يختاره ترامب لمنصب رفيع، فقد سبقتها أسماء مثل بيت هيغسيث
وزير الدفاع
، وشون دافي وزير النقل. ومنذ أيامها كمدعية عامة في نيويورك، لم تُخفِ بيرو دعمها لترامب، وشاركت في حملاته لانتقاد القضاء الأميركي وخصومه السياسيين.
وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه المدعية العامة في نيويورك،
ليتيسيا جيمس
، تحقيقاً جنائياً أطلقته وزارة العدل الأميركية. وكانت جيمس قد لعبت دوراً محورياً في الملاحقات القضائية ضد ترامب خلال السنوات الماضية، ما جعلها على خط مواجهة مباشر معه.
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